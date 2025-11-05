Roma, Dybala rassicura Gasperini: vuole tornare proprio per il Napoli
TuttoNapoli.net
Paulo Dybala, dopo l'infortunio e l'esito degli esami, ha parlato subito con Gasperini per rassicurarlo sulle proprie condizioni. Paulo ha confidato di puntare alla sfida del 30 novembre contro il Napoli. Il mirino sarà aggiustato giorno dopo giorno, con in mezzo anche la sosta per gli impegni delle nazionali, come a settembre, mai così utile.
Dybala, come riferito oggi dal Cds in edicola, salterà sicuramente Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland. Da valutare il recupero in vista del Napoli, ma anche un eventuale rientro nella gara successiva contro il Cagliari sarebbe comunque una buona notizia. Del resto, visto lo storico degli infortuni dell'argentino, nessuno intende accelerare i tempi e rischiare una ricaduta.
Pubblicità
Serie A
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso" di Antonio Noto
Le più lette
3 Da 0 a 10: la clamorosa gaffe di Conte, la scioccante mossa di Toppmöller, il cambio tardivo e l’irriconoscibile Hojlund
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: la clamorosa gaffe di Conte, la scioccante mossa di Toppmöller, il cambio tardivo e l’irriconoscibile Hojlund
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com