Roma, Dybala rassicura Gasperini: vuole tornare proprio per il Napoli

vedi letture

Paulo Dybala, dopo l'infortunio e l'esito degli esami, ha parlato subito con Gasperini per rassicurarlo sulle proprie condizioni. Paulo ha confidato di puntare alla sfida del 30 novembre contro il Napoli. Il mirino sarà aggiustato giorno dopo giorno, con in mezzo anche la sosta per gli impegni delle nazionali, come a settembre, mai così utile.

Dybala, come riferito oggi dal Cds in edicola, salterà sicuramente Rangers, Udinese, Cremonese e Midtjylland. Da valutare il recupero in vista del Napoli, ma anche un eventuale rientro nella gara successiva contro il Cagliari sarebbe comunque una buona notizia. Del resto, visto lo storico degli infortuni dell'argentino, nessuno intende accelerare i tempi e rischiare una ricaduta.