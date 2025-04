Roma e Lazio, contro l'Inter senza tifosi: stop alle trasferte per tre giornate

Dopo gli scontri avvenuti in occasione del derby di domenica scorsa, il Viminale ha deciso: i tifosi di Roma e Lazio non potranno seguire le proprie squadre in trasferta per le ultime tre giornate di campionato. La misura è stata presa dal Ministero dell’Interno in seguito ai gravi incidenti registrati nei pressi dello stadio Olimpico, tra Ponte Milvio e Ponte Duca d’Aosta, che hanno coinvolto entrambe le tifoserie e provocato il ferimento di 24 agenti di polizia.

I tifosi della Lazio non potranno assistere alle sfide esterne contro Genoa, Empoli e Inter, mentre quelli della Roma dovranno rinunciare alle trasferte di Milano (Inter), Bergamo (Atalanta) e Torino. In pratica, entrambe le curve concluderanno la stagione senza poter seguire la propria squadra fuori casa.

Le restrizioni, però, non si fermano qui. Il Viminale ha anche disposto che, a partire dalla stagione 2025-2026, Roma e Lazio non potranno affrontarsi in orario serale, per motivi legati alla sicurezza pubblica. Una regola che verrà estesa anche ad altri big match ritenuti ad alto rischio. Lo riporta il Corriere dello Sport