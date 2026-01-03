Roma, Gasperini protesta sull’1-0 ma ignora il 2-0: “Primo gol inspiegabile, non ha senso!”

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la sconfitta contro l'Atalanta ai microfoni di DAZN ha protestato per il gol che ha deciso la partita, ignorando però la rete del raddoppio annullata in maniera dubbia agli orobici: "Abbiamo fatto un’ottima gara. Purtroppo abbiamo preso un gol sul quale, dal campo, era difficile intervenire, anche se i giocatori erano molto certi di questo. Poi rivedendo le immagini è assolutamente inspiegabile per quelle che sono le regole del VAR in questo momento. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e noi siamo stati comunque all’altezza. Non siamo riusciti a segnare nemmeno nel primo tempo.

Il gol è assurdo. Non è possibile il VAR di fronte a queste immagini, perché addirittura con la lente è esattamente inspiegabile, addirittura col braccio è assolutamente inspiegabile per quelli che sono i regolamenti. Si possono fare degli errori leggeri, sono stati tre minuti fermi: chiaramente dal campo è difficile, però così non c’è spiegazione. Poi ci vengono a dire il braccio, le cose, ce la rigirano, e sennò si cambia opinione e si cambia regolamento ogni volta. Noi veniamo da mesi di panchina, quindi ci affidiamo e ci fidiamo giustamente di quelli che sono gli organi preposti a giudicare. Poi ci sono delle cose che effettivamente sono difficili da valutare, ma non questa. Questa è di un’assurdità senza precedenti. Ci sono due aspetti evidenti: uno, le mani addosso al portiere, l’altro, il braccio con cui viene toccata la palla. Quindi non è neanche una sola cosa, è assolutamente inspiegabile. Questa roba qua non esiste, è inspiegabile: è una situazione sulla quale non c’è commento".