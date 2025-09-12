Roma, Gasperini prudente: "Campionato sarà molto equilibrato. Non parlo di obiettivi"
Freno a mano tirato, prudenza nelle dichiarazioni. "È stato molto importante riuscire a stabilire un contatto efficace fin da subito". Lo ha detto l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport, a due giorni dalla sfida all'Olimpico contro il Torino in programma domenica 14 settembre a partire dalle ore 12:30.
"Porsi degli obiettivi è difficile dopo due partite perché i risultati si stabiliscono strada facendo" le parole di Gasperini, che poi ha aggiunto in vista della stagione 2025/26: "Penso che questo sarà un campionato ancor più equilibrato rispetto a quello dell'anno scorso. Ci sono tante squadre che si sono rafforzate e non soltanto le prime. Anche quelle dietro hanno lavorato bene e non concedono nulla. Sarà difficile".
