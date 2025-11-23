Roma, Gasperini sullo Scudetto: "È giusto sognare e cercheremo di allungarlo"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese grazie alla quale i giallorossi sono tornati in testa alla classifica. Di seguito le sue dichiarazioni.

Grinta, cuore e sudore: per arrivare dove?

"Gli ingredienti sono quelli giusti, cerchiamo di aggiungerci anche un po' di spezie e di sale per continuare a giocare così. Quando sei in queste posizioni, è giusto sognare. Noi lo stiamo vivendo e finché si può, cerchiamo di allungarlo".

Grande esultanza sullo 0-2.

"Siamo contenti per Ferguson, era un gol importantissimo. Stavamo giocando anche bene, con parecchie situazioni pericolose. Il secondo gol ci ha fatto capire che si poteva vincere".

I cambi sono stati fondamentali.

"I cambi servono e io li utilizzo tutti, ma se mi chiedi per il calcio non è una cosa che mi entusiasma. Il calcio è fatto di resistenza, cambiare mezza squadra rende la partita più equilibrata e talvolta meno bella".

Perché era arrabbiato in panchina prima dell'espulsione?

"I 10 minuti finali del primo tempo sono stati veramente pesanti, poi all'inizio del secondo non ho detto veramente niente. Il quarto uomo ha fatto due errori molto grossolani: è stato richiamato due volte, una pessima presenza".