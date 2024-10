Roma, Hummels non gioca e ironizza: "Quest'anno più trofei che minuti giocati..."

Nella giornata di oggi il difensore della Roma Mats Hummels che è arrivato da svincolato in Serie A ha ricevuto il premio per la “Champions League Team of the Season 2023-2024.

Il centrale ha postato sui social le foto del trofeo UEFA ed ha commentato lanciando una frecciatina al suo club per il fatto di non aver ancora avuto spazio: “Più trofei ‘Champions League Team of the Season’ che minuti giocati finora (la prendo sempre con umorismo, quindi interpretate questa battuta come tale). Un po’ in ritardo per la festa, ma il pacco ha dovuto viaggiare da Dortmund a Roma”.