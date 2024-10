Roma, Juric a rischio esonero? La risposta del tecnico in conferenza

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Se mi sento all'ultima spiaggia? Non ci penso proprio. Non mi preoccupo, faccio il mio lavoro, poi quello che succede, succede". Così il tecnico della Roma parla alla vigilia della sfida con il Torino sulle possibili voci di un suo esonero in caso di mancata vittoria contro i granata. Tornando sul ko di Firenze parla di "crollo emotivo della squadra".

"Ma quella sconfitta può essere una svolta in positivo, meglio perdere così che 1-0 nascondendo i problemi - ha spiegato -. Se raccogliamo bene quello che successo può essere una svolta". A chi gli chiede se ha parlato con i Friedkin ha poi risposto: "Con il presidente abbiamo contatti. Abbiamo parlato di tutto e bene. Ma queste sono tutte cose che tolgono pensiero dal campo. Ora dobbiamo solo fare risultati. Il resto è distrazione". Infine su che formazione scenderà in campo domani e se ci saranno esclusioni con i giocatori con i quali ha discusso: "La rosa della Roma non si può permettere esclusioni. Anzi, bisogna portare tutti dentro il più possibile. Bisogna fargli capire il significato di questa maglia e del posto dove sono, non escludere". (ANSA).