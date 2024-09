Roma, la bufera non si placa: nella notte città tappezzata di striscioni pro De Rossi

"Daniele De Rossi il nostro vanto, Yankee go home". E' questa - riporta LaPresse - la scritta che si legge su molti manifesti affissi questa notte a Roma. L’iniziativa in forma anonima fatta da alcuni tifosi a sostegno all’ex allenatore giallorosso avviene nel giorno dell’esordio della squadra di Juric in Europa League, questa sera con l’Atletico Bilbao all’Olimpico.

I manifesti - riporta sempre LaPresse - sono comparsi su Lungotevere da Testaccio allo Stadio, Tangenziale sopra corso Francia e direzione stadio, Circonvallazione Clodia, Stadio lato Maresciallo Giardino e Aula bunker.