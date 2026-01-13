Ultim'ora

Roma-Malen, Sky: "Rilancio giallorosso per l'olandese, c'è cauto ottimismo"

Oggi alle 15:10Serie A
di Antonio Noto

La Roma ha alzato l’offerta per Donyell Malen, rilanciando la proposta inizialmente avanzata dall’Atletico Madrid. Un’accelerazione importante che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa all’attaccante dell’Aston Villa.

In casa giallorossa filtra cauta fiducia: l’obiettivo è chiudere l’operazione e superare la concorrenza spagnola, portando l'attaccante accostato anche al Napoli alla corte di Gasperini nelle prossime settimane. A riferirlo è la redazione di Sky Sport, che annuncia nuovi aggiornamenti attesi nelle prossime ore.