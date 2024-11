Roma, non basta la vittoria a placare la contestazione: "Tifiamo solo la maglia"

Nessun sold out e tanti fischi. Così inizia la serata per la Roma che ormai da oltre un mese si ritrova a giocare in un Olimpico che è sempre meno amico. Alla fine contro il Torino la formazione di Ivan Juric riesce a spuntarla, ma la contestazione dei tifosi resta e la ricostruisce l'edizione odierna de Il Messaggero. La Curva Sud dopo giorni di discussione decide di entrare. All'ingresso in campo dei giocatori partono i primi cori: "Tifiamo solo la maglia".

Al momento della lettura delle formazioni arriva un'altra bordata di fischi: tra i più contestati Mancini, Zalewski e Juric. Applausi solo per Koné e Dybala. Mercoledì sera a Trigoria era stato esposto uno striscione contro i calciatori e i Friedkin: "Società di pagliacci, squadra di pipponi. Preparate le valigie e fuori dai cog...". Uno strappo tra squadra e tifoseria che non riesce a ricomporsi.

Al termine della gara vinta 1-0 grazie a una rete di Paulo Dybala, la squadra giallorossa è andata sotto la Curva Sud e la risposta dagli spalti è stata una bordata di fischi. "Per noi oggi era fondamentale vincere, veniamo da una settimana difficile. Dovevamo vincere e giocare bene, anche dare qualcosa in più. Capisco i tifosi: in questo gioco puoi perdere ma devi dare sempre tutto. Vittoria fondamentale", ha detto Dybala al termine della partita.