Ufficiale
Roma, piove sul bagnato: Gasperini perde un titolarissimo! C'è lesione
TuttoNapoli.net
Brutto stop sulla linea mediana della Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista francese Manu Koné ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra nella partita di Europa League di ieri sera contro il Bologna (4-3 per i rossoblù il risultato finale).
Cos'è successo a Koné in Roma-Bologna
Koné è uscito dopo appena 20 minuti di gioco, lasciando spazio a Pellegrini. Il calciatore ha già iniziato il suo percorso riabilitativo, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno alle quattro settimane
Pubblicità
Serie A
Copertina Rinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto di Pierpaolo Matrone
Le più lette
1 I convocati di Gattuso e Alisson in panchina! Le ultime su Radio Tutto Napoli, alle 13 c'è "Cronache azzurre"
Prossima partita
20 mar 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cagliari
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne
Davide BarattoJuan Jesus: "Noi a -1 dall'Inter prima degli infortuni! Rimonta? Ci proviamo fino all'ultimo"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com