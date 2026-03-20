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Roma, piove sul bagnato: Gasperini perde un titolarissimo! C'è lesione

Roma, piove sul bagnato: Gasperini perde un titolarissimo! C'è lesioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:40Serie A
di Pierpaolo Matrone

Brutto stop sulla linea mediana della Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista francese Manu Koné ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra nella partita di Europa League di ieri sera contro il Bologna (4-3 per i rossoblù il risultato finale).

Cos'è successo a Koné in Roma-Bologna
Koné è uscito dopo appena 20 minuti di gioco, lasciando spazio a Pellegrini. Il calciatore ha già iniziato il suo percorso riabilitativo, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno alle quattro settimane