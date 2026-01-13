Roma, si avvicina Robinio Vaz: affare a un passo, le cifre
(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Robinio Vaz si avvicina alla Roma. Lo conferma il club giallorosso e lo dimostra la mancata convocazione dell'attaccante con il Marsiglia per la coppa di Francia. I due club e il giocatore francese, 19 anni il mese prossimo, stanno definendo infatti in queste ore gli ultimi dettagli per la fumata bianca con l'operazione che sarà in prestito oneroso con successivo obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro. Nell'accordo sarebbe prevista anche una percentuale sulla futura rivendita, pari al 15%, che andrebbe al Sochaux, club che aveva ceduto Vaz al Marsiglia per circa 200mila euro. (ANSA).
