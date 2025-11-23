Roma, stavolta non solo solidità: 3-1 alla Cremonese e di nuovo capolista

Oggi alle 16:57Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-3 il match dello Zini tra Cremonese e Roma, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Oltre alla solita solidità difensiva, stavolta i giallorossi mettono anche in mostra un bel gioco e trovano il tris con le reti di Soulé, Ferguson e Wesley, nel recupero gol della bandiera di Folino per i grigiorossi. La squadra capitolina si riprende quindi la vetta del campionato superando il Napoli, contro cui giocherà proprio la prossima domenica in uno scontro diretto che si preannuncia infuocato: da segnalare che in panchina non ci sarà Gian Piero Gasperini, espulso oggi per proteste.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cremonese-Roma 1-3:
Roma 27
Napoli 25
Inter 24
﻿﻿﻿Bologna 24
Milan 22
Juventus 20
﻿﻿﻿Como 18
﻿﻿﻿Sassuolo 16
﻿﻿﻿Lazio 15
﻿﻿﻿﻿Udinese 15
﻿﻿﻿﻿Cremonese 14
Torino 14
﻿﻿﻿﻿Atalanta 13
Parma 12
﻿﻿﻿﻿Cagliari 11
﻿﻿﻿﻿Lecce 10
﻿﻿﻿﻿Pisa 9
﻿﻿﻿﻿Genoa 8
﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 6
﻿﻿﻿﻿Fiorentina 6