Roma, stavolta non solo solidità: 3-1 alla Cremonese e di nuovo capolista
Termina sul risultato di 1-3 il match dello Zini tra Cremonese e Roma, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Oltre alla solita solidità difensiva, stavolta i giallorossi mettono anche in mostra un bel gioco e trovano il tris con le reti di Soulé, Ferguson e Wesley, nel recupero gol della bandiera di Folino per i grigiorossi. La squadra capitolina si riprende quindi la vetta del campionato superando il Napoli, contro cui giocherà proprio la prossima domenica in uno scontro diretto che si preannuncia infuocato: da segnalare che in panchina non ci sarà Gian Piero Gasperini, espulso oggi per proteste.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cremonese-Roma 1-3:
Roma 27
Napoli 25
Inter 24
Bologna 24
Milan 22
Juventus 20
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Torino 14
Atalanta 13
Parma 12
Cagliari 11
Lecce 10
Pisa 9
Genoa 8
Hellas Verona 6
Fiorentina 6
UEFA Champions League 2025-2026
