Roma, stavolta non solo solidità: 3-1 alla Cremonese e di nuovo capolista

Termina sul risultato di 1-3 il match dello Zini tra Cremonese e Roma, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Oltre alla solita solidità difensiva, stavolta i giallorossi mettono anche in mostra un bel gioco e trovano il tris con le reti di Soulé, Ferguson e Wesley, nel recupero gol della bandiera di Folino per i grigiorossi. La squadra capitolina si riprende quindi la vetta del campionato superando il Napoli, contro cui giocherà proprio la prossima domenica in uno scontro diretto che si preannuncia infuocato: da segnalare che in panchina non ci sarà Gian Piero Gasperini, espulso oggi per proteste.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cremonese-Roma 1-3:

Roma 27

Napoli 25

Inter 24

﻿﻿﻿Bologna 24

Milan 22

Juventus 20

﻿﻿﻿Como 18

﻿﻿﻿Sassuolo 16

﻿﻿﻿Lazio 15

﻿﻿﻿﻿Udinese 15

﻿﻿﻿﻿Cremonese 14

Torino 14

﻿﻿﻿﻿Atalanta 13

Parma 12

﻿﻿﻿﻿Cagliari 11

﻿﻿﻿﻿Lecce 10

﻿﻿﻿﻿Pisa 9

﻿﻿﻿﻿Genoa 8

﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 6

﻿﻿﻿﻿Fiorentina 6