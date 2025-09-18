Roma, Wesley si ferma di nuovo: problema gastrointestinale per l'esterno

Roma, Wesley si ferma di nuovo: problema gastrointestinale per l'esternoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:40Serie A
di Fabio Tarantino

Roma in ansia per le condizioni di Wesley. L'esterno brasiliano ha saltato l'allenamento di questa mattina per un virus intestinale. A tre giorni dal derby rimane il dubbio sul suo utilizzo nella sfida di domenica prossima contro la Lazio. Lo riporta la redazione di Sky Sport con le ultime in vista del derby. "Derby a cui non parteciperà fra i giallorossi Dybala mentre restano in dubbio nella Lazio sia Rovella che Castellanos".