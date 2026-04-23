Saputo come ADL: vuole sapere presto se Italiano resterà a Bologna

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Come De Laurentiis con Conte, anche Saputo con Vincenzo Italiano vuole sapere presto del suo futuro. Ne parla il Cds oggi in edicola. Il Bologna il prossimo anno non farà le coppe, Italiano resterà oppure no? Tutti incrociano le dita affinché Italiano resti all'ombra del Dall'Ara, mentre il contratto recita la scadenza nell'estate del 2027. Per convincerlo a restare, tuttavia, serviranno valide garanzie e nuovi investimenti per ovviare lacune emerse lungo questa stagione nella rosa. Di certo i rumor e gli interessamenti di Milan, Napoli, Roma e Lazio saranno arrivati alle orecchie dell'ex allenatore della Fiorentina, eppure - stando al quotidiano romano - di accordi contrattuali o trattative serie non ce ne sarebbero a questo punto della stagione.

Il valzer delle panchine avverrà in tempi tutt'altro che brevi, ma Italiano dovrà decidere se rispettare la "parola" e continuare per il terzo anno al Bologna. Al momento percepisce uno stipendio da 3 milioni annui, tuttavia qualche dubbio potrebbe sorgere nel momento in cui subentrassero ambizioni superiori. Al momento le sensazioni sembrerebbero indicare una propensione di Italiano a rimanere, anche senza Europa. A patto, però, di ricevere dovute assicurazioni nel breve termine sul mercato. La deadline del club emiliano invece è una risposta entro metà maggio.