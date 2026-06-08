Torino, avanza Ignazio Abate! Dirigenza granata convinta: sarà il nuovo allenatore

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Torino vicino alla scelta: Ignazio Abate favorito per la panchina granata.

Il Torino è sempre più vicino alla scelta del nuovo allenatore e il nome in pole position sembra essere quello di Ignazio Abate. Dopo settimane di valutazioni e confronti interni, il club granata avrebbe individuato nell'attuale tecnico della Juve Stabia il profilo ideale per guidare la squadra nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sarebbero pronti a definire l'accordo, accelerando verso la chiusura dell'operazione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

Abate favorito dopo i colloqui con altri candidati

La candidatura di Abate ha progressivamente guadagnato terreno rispetto agli altri profili valutati dalla dirigenza granata. Tra i nomi presi in considerazione c'era anche Alberto Aquilani, che però sembra destinato a proseguire la propria carriera al Sassuolo. Nelle ultime ore si era registrato anche un ritorno di fiamma per Ivan Juric, già protagonista sulla panchina del Torino in passato, ma la preferenza di Cairo e Petrachi sarebbe ormai orientata verso Abate. Per l'ex terzino del Napoli, che in carriera ha vestito anche la maglia granata da calciatore, si tratterebbe di un'importante occasione per compiere un ulteriore salto di qualità nel proprio percorso da allenatore.