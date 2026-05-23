Sarri chiude con una vittoria: la Lazio batte 2-1 il Pisa, anche Pedro in gol

Sarri chiude con una vittoria: la Lazio batte 2-1 il Pisa, anche Pedro in golTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 2-1 il match tra Lazio e Pisa, valido per la 38ª giornata di Serie A. Si chiude con una vittoria in rimonta il campionato dei biancocelesti: la sblocca Moreo al 23esimo, al minuto 33 pareggia Dele-Bashiru e dopo due giri d'orologio Pedro sigla il sorpasso; lo spagnolo saluta quindi con una rete il pubblico dell'Olimpico. Anche Maurizio Sarri lascerà con tutta probabilità, e lo fa con tre punti ed il nono posto in classifica.