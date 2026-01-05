Ufficiale Sarri perde il centravanti titolare: la Lazio annuncia l'addio di Castellanos

Adesso è anche ufficiale: Valentin Castellanos lascia la Lazio e la Serie A e firma con il West Ham, in Premier League. L'affare era già stato concluso di fatto da giorni, adesso però ci sono pure tutte le certezze del caso per il trasferimento a titolo definitivo del centravanti argentino classe 1998 in Inghilterra. Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio a proposito dell'addio del 'Taty':

"La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".