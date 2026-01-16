Sassuolo, quante assenze contro il Napoli: out Berardi e altri sei giocatori

Questo sabato alle ore 18:00 il Sassuolo affronta il Napoli di Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona, per la sfida mister Fabio Grosso è costretto a ridisegnare la formazione a causa di tante assenze. Non solo il capitano Domenico Berardi, sono ben sette i calciatori indisponibili: il suo sostituto di ruolo Volpato, i centrocampisti Thorstvedt e Boloca, e Romagna, Candé, Pieragnolo del reparto arretrato. A questi potrebbe aggiungersi Koné che è in dubbio per il match come annunciato da Fabio Grosso in conferenza stampa.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Cristian Stellini (squalificato Antonio Conte)

Ballottaggi: Beukema-Politano 60-40%, Vergara-Lang 55-45%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku, Meret

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, ; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

Ballottaggi: Lipani-Iannoni 55-45%

Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Berardi, Volpato, Candè, Thorstvedt, Koné (in dubbio)