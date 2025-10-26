Sassuolo-Roma, le formazioni: Dybala ancora prima punta, Bailey dal 1'
Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida delle 15 fra Sassuolo e Roma, valida per l'ottava giornata di campionato. In casa Sassuolo mister Grosso rispetta quasi tutte le indicazioni della vigilia, con l'unica novità che è l'inserimento di Fadera nel tridente offensivo con Laurienté inizialmente in panchina.
Rispetto alle attese, mister Gasperini cambia diversi uomini: in difesa c'è Celik come braccetto a destra e non Hermoso, mentre a centrocampo c'è Manu Kone dopo il colpo ricevuto nella sfida col Viktoria Plzen, con lui Cristante. A sinistra Tsimikas per Angelino, rimasto a Roma, mentre davanti spazio a Bailey dal primo minuto al fianco di El Aynaoui e alle spalle di Paulo Dybala come riferimento offensivo. Assente Matias Soulé ma dietro l'esclusione dell'argentino non c'è alcun problema fisico, piuttosto una rotazione in vista dell'intenso calendario.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; El Aynaoui, Bailey; Dybala
