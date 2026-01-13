Ufficiale Sassuolo, stagione finita per Candè: oggi si è operato per la rottura del crociato

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha reso note le condizioni di Fali Candè, vittima di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: "Questo pomeriggio il calciatore Fali Candé si è sottoposto a intervento di ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio destro. L’intervento al difensore neroverde è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo. A Fali i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club".