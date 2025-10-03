Live Serie A 6ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: novità Dybala e Bremer

vedi letture

HELLAS VERONA-SASSUOLO, venerdì 3 ottobre ore 20:45

Gli scaligeri confermano quasi in blocco la formazione della scorsa settimana: l'unico cambio dovrebbe essere in mediana, dove ci sarà Gagliardini al posto di Akpa-Akpro. Anche nei neroverdi non sono previsti stravolgimenti, Grosso è orientato a schierare lo stesso undici che ha battuto l'Udinese.

HELLAS VERONA (3-5-2) probabile formazione: Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Zanetti

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

LAZIO-TORINO, sabato 4 ottobre ore 15:00

Sarri ha ottenuto un'ottima risposta dal 4-4-2 proposto per fronteggiare l'emergenza a centrocampo: i biancocelesti continueranno con questo assetto, ma con Tavares e Hysaj al posto di Pellegrini e dell'infortunato Marusic. Sponda granata, Baroni è in bilico e proverà a dare una svolta tornando al 4-3-3: dentro Pedersen in difesa e Tameze in mediana, davanti non cambia il tridente.

LAZIO (4-4-2) probabile formazione: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Zaccagni; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri

TORINO (4-3-3) probabile formazione: Israel; Pedersen, Coco, Maripan; Nkounkou; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni

PARMA-LECCE, sabato 4 ottobre ore 15:00

Previste un paio di modifiche nei ducali dopo la prima vittoria in campionato: Cuesta dovrebbe riaffidare la fascia destra a Lovik, a centrocampo Sorensen è in pole su Oristanio. Nei salentini, riecco Veiga sulla corsia destra, in attacco Sottil può scalzare Tete Morente ed è testa a testa Stulic-Camarda.

PARMA (3-5-2) probabile formazione: Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta

LECCE (4-3-3) probabile formazione: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco

INTER-CREMONESE, sabato 4 ottobre ore 18:00

I nerazzurri perdono Thuram per infortunio e si candida Bonny a sostituirlo, poi fiducia a Josep Martinez in porta, mentre a centrocampo Carlos Augusto può dare il cambio a Dimarco. Nei grigiorossi, Nicola è orientato a modificare nuovamente la coppia d'attacco: si preparano Vazquez e Sanabria; occhio a Floriani sulla corsia esterna, è in vantaggio su Zerbin.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Jo. Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

CREMONESE (3-5-2) probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola

ATALANTA-COMO, sabato 4 ottobre ore 20:45

Orobici in piena emergenza infortuni, Juric è costretto ad adattare Zappacosta nel trio di difesa, sulle fasce di centrocampo tocca a Musah ed al giovane Bernasconi; davanti fiducia al tridente Samardzic-Krstovic-Sulemana. Per quanto riguarda i lariani, Da Cunha sostituirà l'infortunato Sergi Roberto, mentre tocca ad Addai rimpiazzare Jesus Rodriguez che salterà tre turni per squalifica.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Zappacosta, Djimsiti, Ahanor; Musah, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric

COMO (4-2-3-1) probabile formazione: Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Addai; Douvikas. Allenatore: Fabregas

UDINESE-CAGLIARI, domenica 5 ottobre ore 12:30

Pochi dubbi nei friulani: con Iker Bravo al Mondiale Under 20 toccherà ancora a Zaniolo affiancare Davis, poi ballottaggio Kamara-Zemura sulla fascia sinistra. Nei rossoblu, Pisacane fa ritorno alla difesa a quattro, attacco affidato a Borrelli dopo il grave infortunio di Belotti.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Se. Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane

FIORENTINA-ROMA, domenica 5 ottobre ore 15:00

Gara quasi da dentro o fuori per Pioli, che si affida all'esperienza di Pablo Marì in difesa con Comuzzo ancora in panchina; davanti tocca al tandem Gudmundsson-Kean. Sponda giallorossa, Gasperini potrebbe schierare Celik nel pacchetto arretrato al posto di Hermoso, in attacco fiducia a Pellegrini insieme a Dovbyk e Soulé. È tornato ad allenarsi in gruppo Dybala che punta alla convocazione.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi-Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA-PISA, domenica 5 ottobre ore 15:00

Come di consueto Italiano farà diverse rotazioni: salgono le quotazioni di Ravaglia in porta e di Dallinga in attacco, possibile turno di riposo anche per Orsolini con Bernardeschi indiziato per sostituirlo. Negli ospiti, è finito ai box Aebischer quindi potrebbe accentrarsi Leris con Cuadrado sulla fascia.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi, Pobega, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano

PISA (3-5-2) probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Leris, Marin, Akinsanmiro, Cuadrado; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino

NAPOLI-GENOA, domenica 5 ottobre ore 18:00

Nonostante le fatiche di Champions, mister Conte sembra voler chiedere uno sforzo ai titolarissimi prima della sosta: unica eccezione la coppia di centrali Beukema-Juan Jesus visti gli infortuni di Rrahmani e Buongiorno, per il resto spazio ai Fab Four con Politano e Hojlund. Per quanto riguarda i rossoblu, Vieira dovrebbe lanciare in attacco il giovane Venturino ed Ekuban.

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

GENOA (4-2-3-1) probabile formazione: Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Venturino; Ekuban. Allenatore: Vieira

JUVENTUS-MILAN, domenica 5 ottobre ore 18:00

A rischio Bremer e Thuram nei bianconeri, si preparano Joao Mario (con Kalulu che arretra) e McKennie; davanti invece tocca a Vlahovic con e Conceiçao e Yildiz alle sue spalle. Sponda rossonera, Allegri conferma 10/11 del match con il Napoli: dalla panchina Tomori non al meglio, Gimenez ancora preferito a Leao.

JUVENTUS (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri