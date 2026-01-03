Serie A, classifica: che frenata per Spalletti, a -1 dal Napoli con 2 gare in più
Brutto stop per la Juventus di Luciano Spalletti che si ferma sull'1-1 contro il Lecce: i bianconeri ora sono a meno un punto dal Napoli avendo giocato però ben due gare in più. Ancor più distanti anche Milan e Inter in ottica corsa scudetto.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Juventus-Lecce 1-1:
1 – Milan 38 punti, 17 partite giocate
2 – Inter 36 punti, 16 partite giocate
3 – Napoli 34 punti, 16 partite giocate
4 – Roma 33 punti, 17 partite giocate
5 – Juventus 33 punti, 18 partite giocate
6 – Como 30 punti, 17 partite giocate
7 – Bologna 26 punti, 16 partite giocate
8 – Lazio 24 punti, 17 partite giocate
9 – Sassuolo 23 punti, 18 partite giocate
10 – Atalanta 22 punti, 17 partite giocate
11 – Udinese 22 punti, 18 partite giocate
12 – Cremonese 21 punti, 17 partite giocate
13 – Torino 20 punti, 17 partite giocate
14 – Parma 18 punti, 17 partite giocate
15 – Cagliari 18 punti, 18 partite giocate
16 – Lecce 17 punti, 17 partite giocate
17 – Genoa 15 punti, 18 partite giocate
18 – Verona 12 punti, 16 partite giocate
19 – Pisa 12 punti, 18 partite giocate
20 – Fiorentina 9 punti, 17 partite giocate
