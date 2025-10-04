Foto Serie A, classifica: l'Inter batte la Cremonese e sale in vetta momentaneamente

L'Inter vince 4-1 contro la Cremonese e sale con 12 punti in testa alla classifica, almeno momentaneamente: i nerazzurri sono a pari punti con Napoli, Milan e Roma che giocheranno domani. Anche la Juventus ha la possibilità di guadagnare terreno in caso di successo nello scontro diretto con i rossoneri.

La classifica aggiornata dopo Inter-Cremonese 4-1:

Milan 12 punti (5 partite giocate)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Inter 12 (6)

Juventus 11 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (6)

Sassuolo 9 (6)

Como 8 (5)

Bologna 7 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Lazio 7 (6)

Parma 5 (5)

Lecce 5 (6)

Torino 5 (6)

Fiorentina 3 (5)

Verona 3 (6)

Pisa 2 (5)

Genoa 2 (5)