Foto

Serie A, classifica: l'Inter batte la Cremonese e sale in vetta momentaneamente

Serie A, classifica: l'Inter batte la Cremonese e sale in vetta momentaneamente
Oggi alle 20:10Serie A
di Davide Baratto

L'Inter vince 4-1 contro la Cremonese e sale con 12 punti in testa alla classifica, almeno momentaneamente: i nerazzurri sono a pari punti con Napoli, Milan e Roma che giocheranno domani. Anche la Juventus ha la possibilità di guadagnare terreno in caso di successo nello scontro diretto con i rossoneri.

La classifica aggiornata dopo Inter-Cremonese 4-1:
Milan 12 punti (5 partite giocate)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Como 8 (5)
Bologna 7 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (5)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (5)
Verona 3 (6)
Pisa 2 (5)
Genoa 2 (5)