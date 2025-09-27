Foto Serie A, classifica: l'Inter vince e va a -3 dalla vetta, in attesa di Milan-Napoli

vedi letture

L'Inter vince 2-0 in trasferta contro il Cagliari e si rilancia in classifica: ora i nerazzurri sono a nove punti al pari di Cremonese, Atalanta, Roma (che giocherà domani) e dello stesso Milan che affronterà il Napoli in vetta a quota dodici. Dunque, domani tocca agli azzurri rispondere, per mantenere il distacco di +6 sui nerazzurri, ma anche per guadagnare terreno su Juventus e Milan.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Cagliari-Inter 0-2:

1. Napoli 12

2. Juventus 11*

3. Milan 9

4. Roma 9

5. Inter 9*

6. Cremonese 9*

7. Atalanta 9*

8. Como 8*

9. Cagliari 7*

10. Udinese 7

11. Bologna 6

12. Torino 4

13. Lazio 3

14. Sassuolo 3

15. Hellas Verona 3

16. Genoa 2

17. Fiorentina 2

18. Parma 2

19. Pisa 1

20. Lecce 1

*una partita in più