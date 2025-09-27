Foto

Serie A, classifica: l'Inter vince e va a -3 dalla vetta, in attesa di Milan-Napoli

Serie A, classifica: l'Inter vince e va a -3 dalla vetta, in attesa di Milan-Napoli
Oggi alle 22:55Serie A
di Davide Baratto

L'Inter vince 2-0 in trasferta contro il Cagliari e si rilancia in classifica: ora i nerazzurri sono a nove punti al pari di Cremonese, Atalanta, Roma (che giocherà domani) e dello stesso Milan che affronterà il Napoli in vetta a quota dodici. Dunque, domani tocca agli azzurri rispondere, per mantenere il distacco di +6 sui nerazzurri, ma anche per guadagnare terreno su Juventus e Milan.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Cagliari-Inter 0-2:
1. Napoli 12
2. Juventus 11*
3. Milan 9
4. Roma 9
5. Inter 9*
6. Cremonese 9*
7. Atalanta 9*
8. Como 8*
9. Cagliari 7*
10. Udinese 7
11. Bologna 6
12. Torino 4
13. Lazio 3
14. Sassuolo 3
15. Hellas Verona 3
16. Genoa 2
17. Fiorentina 2
18. Parma 2
19. Pisa 1
20. Lecce 1

*una partita in più