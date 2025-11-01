Foto

Serie A, classifica: la Juve vince e accorcia sul Napoli, ora a +4

Serie A, classifica: la Juve vince e accorcia sul Napoli, ora a +4
Oggi alle 22:55Serie A
di Davide Baratto

La Juventus vince 2-1 in trasferta contro la Cremonese, all'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina, e approfitta del pareggio pomeridiano del Napoli con il Como per accorciare in classifica: ora i bianconeri sono a quota 18, a meno quattro punti dagli azzurri in vetta.

Di seguito la classifica aggiornata dopo i match del sabato:
Napoli 22 (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 18 (9)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Lazio 12 (9)
Torino 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Parma 7 (9)
Lecce 6 (9)
Pisa 5 (9)
Verona 5 (9)
Fiorentina 4 (9)
Genoa 3 (9)