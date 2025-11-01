Foto
Serie A, classifica: la Juve vince e accorcia sul Napoli, ora a +4
La Juventus vince 2-1 in trasferta contro la Cremonese, all'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina, e approfitta del pareggio pomeridiano del Napoli con il Como per accorciare in classifica: ora i bianconeri sono a quota 18, a meno quattro punti dagli azzurri in vetta.
Di seguito la classifica aggiornata dopo i match del sabato:
Napoli 22 (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 18 (9)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Lazio 12 (9)
Torino 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Parma 7 (9)
Lecce 6 (9)
Pisa 5 (9)
Verona 5 (9)
Fiorentina 4 (9)
Genoa 3 (9)
Pubblicità
Serie A
Le più lette
Prossima partita
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com