Serie A, classifica: la Roma torna in vetta in vista dello scontro diretto col Napoli

Oggi alle 17:10Serie A
di Davide Baratto

La Roma risponde alla vittoria del Napoli e si riprende la vetta salendo a quota 27, a +2 sugli azzurri contro cui giocheranno proprio domenica prossima in un incrocio già decisivo in chiave Scudetto. Intanto, da tenere sotto osservazione anche il risultato del derby di stasera tra Inter e Milan.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Cremonese-Roma 1-3:
Roma 27
Napoli 25
Inter 24
﻿﻿﻿Bologna 24
Milan 22
Juventus 20
﻿﻿﻿Como 18
﻿﻿﻿Sassuolo 16
﻿﻿﻿Lazio 15
﻿﻿﻿﻿Udinese 15
﻿﻿﻿﻿Cremonese 14
Torino 14
﻿﻿﻿﻿Atalanta 13
Parma 12
﻿﻿﻿﻿Cagliari 11
﻿﻿﻿﻿Lecce 10
﻿﻿﻿﻿Pisa 9
﻿﻿﻿﻿Genoa 8
﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 6
﻿﻿﻿﻿Fiorentina 6