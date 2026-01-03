Serie A, classifica: Roma ko, domani Inter e Napoli possono staccare le quarte
Dopo il pareggio della Juventus contro il Lecce, si ferma anche la Roma che perde 1-0 contro l'Atalanta. Domani quindi il Napoli - all'Olimpico contro la Lazio - e l'Inter - in casa contro il Bologna - avranno la possibilità di staccare le quarte in classifica potendo poi contare su una gara ancora da recuperare.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Atalanta-Roma 1-0:
1 – Milan 38 punti, 17 partite giocate
2 – Inter 36 punti, 16 partite giocate
3 – Napoli 34 punti, 16 partite giocate
4 – Roma 33 punti, 18 partite giocate
5 – Juventus 33 punti, 18 partite giocate
6 – Como 30 punti, 17 partite giocate
7 – Bologna 26 punti, 16 partite giocate
8 – Atalanta 25 punti, 18 partite giocate
9 – Lazio 24 punti, 17 partite giocate
10 – Sassuolo 23 punti, 18 partite giocate
11 – Udinese 22 punti, 18 partite giocate
12 – Cremonese 21 punti, 17 partite giocate
13 – Torino 20 punti, 17 partite giocate
14 – Parma 18 punti, 17 partite giocate
15 – Cagliari 18 punti, 18 partite giocate
16 – Lecce 17 punti, 17 partite giocate
17 – Genoa 15 punti, 18 partite giocate
18 – Verona 12 punti, 16 partite giocate
19 – Pisa 12 punti, 18 partite giocate
20 – Fiorentina 9 punti, 17 partite giocate
