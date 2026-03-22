Serie A, classifica: stop Inter, accorciano Milan a -6 e Napoli a -7

Serie A, classifica: stop Inter, accorciano Milan a -6 e Napoli a -7
Ieri alle 22:49Serie A
di Antonio Noto

L'Inter non va oltre il pareggio con la Fiorentina al Franchi e perde due punti dalle inseguitrici Milan e Napoli. La squadra di Chivu ora inizia a guardarsi le spalle con i rossoneri a -6 e gli azzurri a -7. La Fiorentina, dal canto suo, guadagna 1 punto sul Lecce e si mantiene fori dalla zona retrocessione. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Lazio 43
9. Bologna 42
10. Sassuolo 39
11. Udinese 39
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 29
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18