Serie A, tutte le designazione della 2a giornata: Di Bello dopo Genova sarà IV uomo
Sono uscite da poco le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Dopo le polemiche in Genoa-Napoli, Di Bello sarà quarto uomo in Lecce-Roma, mentre Meraviglia, che era al VAR, ricoprirà lo stesso ruolo in Juventus-Parma. Di seguito tutti i dettagli:
Gli arbitri
Milan – Venezia, Venerdì alle 20.45
Arbitro: Manganiello
Assistenti: Rossi M. – Dei Giudici
Iv uomo: Marcenaro
VAR: Camplone
AVAR: Pezzuto
Fiorentina – Frosinone, Sabato alle 18.30
Arbitro: Collu
Assistenti: Tegoni – Yoshikawa
Iv uomo: Ayroldi
VAR: Prontera
AVAR: Ghersini
Monza – Udinese, Sabato alle 18.30
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Politi – Belsanti
Iv uomo: Massa
VAR: Paterna
AVAR: Mazzoleni
Sassuolo – Torino, Sabato alle 18.30
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Di Gioia – Barone
Iv uomo: Zufferli
VAR: Pezzuto
AVAR: Di Paolo
Juventus – Parma, Sabato alle 20.45
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Rossi C. – Lo Cicero
Iv uomo: Sozza
VAR: Meraviglia
AVAR: Piccinini
Napoli – Como, Domenica alle 18.30
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
Iv uomo: Guida
VAR: Gariglio
AVAR: Prontera
Cagliari – Inter, Domenica alle 20.45
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Vecchi – Ceccon
Iv uomo: La Penna
VAR: Aureliano
AVAR: Paterna
Lazio – Genoa, Domenica alle 20.45
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Mastrodonato – Fontani
Iv uomo: Mariani
VAR: Abisso
AVAR: Cosso
Lecce – Roma, Lunedì alle 18.30
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Imperiale – Cecconi
Iv uomo: Di Bello
VAR: Di Paolo
AVAR: Paganessi
Atalanta – Bologna, Lunedì alle 20.45
Arbitro: Doveri
Assistenti: Peretti – Perrotti
Iv uomo: Calzavara
VAR: Dionisi
AVAR: Marini
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