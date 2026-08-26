Serie A, tutte le designazione della 2a giornata: Di Bello dopo Genova sarà IV uomo

vedi letture

Sono uscite da poco le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Dopo le polemiche in Genoa-Napoli, Di Bello sarà quarto uomo in Lecce-Roma, mentre Meraviglia, che era al VAR, ricoprirà lo stesso ruolo in Juventus-Parma. Di seguito tutti i dettagli:

Gli arbitri

Milan – Venezia, Venerdì alle 20.45

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Rossi M. – Dei Giudici

Iv uomo: Marcenaro

VAR: Camplone

AVAR: Pezzuto

Fiorentina – Frosinone, Sabato alle 18.30

Arbitro: Collu

Assistenti: Tegoni – Yoshikawa

Iv uomo: Ayroldi

VAR: Prontera

AVAR: Ghersini

Monza – Udinese, Sabato alle 18.30

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Politi – Belsanti

Iv uomo: Massa

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni

Sassuolo – Torino, Sabato alle 18.30

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Di Gioia – Barone

Iv uomo: Zufferli

VAR: Pezzuto

AVAR: Di Paolo

Juventus – Parma, Sabato alle 20.45

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Rossi C. – Lo Cicero

Iv uomo: Sozza

VAR: Meraviglia

AVAR: Piccinini

Napoli – Como, Domenica alle 18.30

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Zingarelli – Bercigli

Iv uomo: Guida

VAR: Gariglio

AVAR: Prontera

Cagliari – Inter, Domenica alle 20.45

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Vecchi – Ceccon

Iv uomo: La Penna

VAR: Aureliano

AVAR: Paterna

Lazio – Genoa, Domenica alle 20.45

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Mastrodonato – Fontani

Iv uomo: Mariani

VAR: Abisso

AVAR: Cosso

Lecce – Roma, Lunedì alle 18.30

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Imperiale – Cecconi

Iv uomo: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

Atalanta – Bologna, Lunedì alle 20.45

Arbitro: Doveri

Assistenti: Peretti – Perrotti

Iv uomo: Calzavara

VAR: Dionisi

AVAR: Marini