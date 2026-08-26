Kean verso il Como, la Fiorentina cerca il sostituto: c'è Beto in pole

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Moise Kean forza la cessione, non presentandosi all'allenamento della Fiorentina. E ora i viola puntano l'ex Udinese Beto per sostituirlo.

Sono ore caldissime per quel che riguarda il futuro di Moise Kean. Nelle scorse ore il Como ha rivisto verso l'alto la propria offerta per la Fiorentina, arrivando ad offrire 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus per un totale che potrebbe toccare i 40 milioni di euro.

Oggi Kean non si è allenato

Il giocatore intanto, dopo essere partito in panchina contro la Roma, questa mattina si è presentato in ritardo al Viola Park e ha chiesto alla società il permesso per non allenarsi, spingendo di fatto per il trasferimento in riva al lago. Parti a lavoro per trovare la quadra, con l'ultimo scoglio che sembra essere quello legato al sostituto del centravanti azzurro per la Fiorentina.

Beto il primo della lista

Tanti i nomi circolati nelle ultime ore in questo senso, con Fabio Paratici che prima della gara dell'Olimpico aveva sottolineato come fosse alla ricerca di un attaccante di valore pari o superiore a quello di Kean. Un profilo sondato è quello di Mauro Icardi, attualmente svincolato, ma il giocatore che sembra oggi davanti a tutti è l'ex Udinese Beto. Il classe '98 nei due anni con la maglia dell'Everton ha messo insieme un totale di 111 presenze con 25 gol all'attivo. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.