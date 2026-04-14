Serie A, due turni di squalifica per Berardi: le decisioni del Giudice Sportivo
Domenico Berardi è stato squalificato per due giornate in seguito alla rissa avvenuta nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo di Genoa-Sassuolo. Il Giudice Sportivo di Serie A ha motivato così la decisione: “Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto”.
Le altre decisioni del Giudice Sportivo
Una giornata di squalifica e multa da 5.000 euro anche per il genoano Mikael Egill Ellertsson, coinvolto nella stessa rissa ma con l’intento di separare i giocatori: “Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel cha adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra”.
Un turno di stop anche per Doig (Sassuolo), Frendrup (Genoa), Ismajli (Torino), Malinovskyi (Genoa) e Sucic (Inter). Entrano invece in diffida Conceição (Juventus), De Ketelaere (Atalanta), Kristensen (Udinese), Pedro (Lazio), Touré (Pisa), Akanji (Inter) e Valentini (Hellas Verona).
Ammonizione con ammenda da 2.000 euro per simulazione nei confronti di Tijjani Noslin (Lazio), mentre sul piano delle multe ai club sono state sanzionate il Cagliari (4.000 euro per ritardi), il Bologna (3.000 euro per il lancio di due fumogeni da parte dei tifosi) e la Roma (2.000 euro per un petardo).
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