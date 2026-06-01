Piaceva al Napoli, ma resta al Como: l'annuncio del ds sul rinnovo

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Si aspetta offerte per Da Cunha (piaceva al Napoli e non solo)? "Immagino possano arrivare offerte, ma è il nostro capitano".

Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato a Radio Anch'Io Sport dopo la straordinaria stagione della squadra di Cesc Fabregas che ha portato alla storica qualificazione in Champions League.

Si aspetta offerte per Da Cunha (piaceva al Napoli e non solo)? "Immagino possano arrivare offerte, ma è il nostro capitano. Al di là dell'aspetto metodologico, è una bussola emotiva quotidiana, abbiamo fatto un percorso insieme, è imprescindibile. Da Cunha non è sul mercato, ripartiremo da lui e stiamo parlando di un rinnovo".

Pirola potrebbe essere il sostituto di Diego Carlos? "Un buon giocatore, lo conosciamo da tempo. Ma ora i nomi sono abbastanza relativi, posso esprimere un giudizio positivo dal punto di vista tecnico ma non c'è alcuna trattativa in piedi. La situazione di Diego, che è tornato nella squadra di appartenenza, è sotto osservazione. Stiamo discutendo con Kempf del rinnovo. Prima di approcciare il mercato vogliamo definire le situazioni interne".

Gli Hartono vogliono sviluppare il calcio in Asia? "Non sono nella loro testa, sicuramente stanno cercando di portare questa cultura calcistica in un paese che ha grande passione e vive di calcio. C' un deficit di competenza e cultura calcistica che è difficile da colmare. Loro sono focalizzati anche sul calcio femminile. Non posso sapere quale sarà il prossimo passo ma non escludo niente".

Il presidente Simonelli è tornato a parlare della possibilità di giocare all'estero una partita di Serie A... "Un tema delicato, politico e non solo tecnico. Bisogna partire dal rispetto dei tifosi che vivono di questo sport, di passione. Noi abbiamo fatto risultati anche grazie alla nostra gente. Al tempo stesso bisogna capire che è normale nel 2026 avere l'ambizione di portare fuori dai confini il prodotto Serie A. Dentro questi pilastri ci sono spazi di interlocuzione con tempi e logiche corrette. Non è semplice, è una cosa da studiare, ma penso si possa fare. Anche gli altri club di Serie A dovrebbero capire come noi è che sarebbe un qualcosa di propedeutico allo sviluppo del sistema".

In Champions meglio il Barcellona o il Real Madrid? "Ha nominato due club stimolanti… Qualsiasi sorteggio ci andrà bene, noi l'approcceremo con la solita mentalità: ambizione, coraggio ed energia, l'obiettivo è farci valere anche in Europa".