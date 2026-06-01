Piaceva al Napoli, ora può tornare in Serie A: Chiesa nel mirino del Como

vedi letture

L'incognita legata a Chiesa riguarda esclusivamente l'aspetto fisico, perché sulle doti tecniche non ci sono dubbi.

Federico Chiesa può tornare in Italia. L'esterno offensivo del Liverpool in Premier League non è mai stato protagonista come alla Juventus e alla Fiorentina e ha deciso anche di non rimanere in Nazionale per giocare i playoff a causa di qualche problemino di troppo. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, ora è finito nel mirino del Como di Cesc Fabregas, in cerca di calciatori azzurri.

Chiesa, i dubbi sono sulla tenuta fisica

L'incognita legata a Chiesa riguarda esclusivamente l'aspetto fisico, perché sulle doti tecniche non ci sono dubbi. Da quando il classe '97 ha subito il brutto infortunio al ginocchio, non è più tornato allo stesso livello, ma adesso il tempo è passato e di conseguenza è pronto per riprendersi il palcoscenico che aveva lasciato. Il ruolo di comprimario ai Reds gli sta stretto.