Serie A, Giudice Sportivo: squalifica e multa ad Allegri! Un turno a Ramon del Como
Il lancio della giacca e le proteste nel finale di Milan-Bologna, segnato da un errore arbitrale che ha portato allo stop di arbitro e VAR, costano a Massimiliano Allegri una giornata di squalifica e 10 mila euro di multa. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Serie A, sanzionando l’allenatore rossonero “per aver criticato in modo irrispettoso l’operato del VAR al 45° del secondo tempo e, dopo l'espulsione, per aver contestato platealmente il Quarto Ufficiale”.
Un turno di squalifica anche per Jacobo Ramon, difensore del Como, espulso nel finale della sfida di ieri sera contro il Genoa - proprio grazie all’intervento del VAR in questo caso - “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.
