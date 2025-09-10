Serie A, gli arbitri del 3° turno: a Colombo Juve-Inter
Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26. Va ad Andrea Colombo il derby d'Italia, big match del turno:
Cagliari – Parma Sabato 13/09 H.15.00
Fourneau
Garzelli – Miniutti
Iv: Turrini
Var: Chiffi
Avar: Doveri
Juventus – Inter Sabato 13/09 H. 18.00
Colombo
Peretti - Perrotti
Iv: Bonacina
Var: Mazzoleni
Avar: Abisso
Fiorentina – Napoli Sabato 13/09 H. 20.45
Zufferli
Bindoni – Tegoni
Iv: Collu
Var: Aureliano
Avar: Meraviglia
Roma – Torino H. 12.30
Ayroldi
Di Giacinto – Cortese
Iv: Perenzoni
Var: Di Bello
Avar: Aureliano
Atalanta – Lecce H. 15.00
Manganiello
Cecconi – Rossi M.
Iv: Zanotti
Var: Marini
Avar: Chiffi
Pisa – Udinese H. 15.00
Massa
Meli – Alassio
Iv: Mucera
Var: Maggioni
Avar: Abisso
Sassuolo – Lazio H. 18.00
Tremolada
Fontemurato – Cavallina
Iv: Marinelli
Var: Meraviglia
Avar: Pairetto
Milan – Bologna H. 20.45
Marcenaro
Berti – Ceccon
Iv: Rapuano
Var: Fabbri
Avar: Paterna
H. Verona – Cremonese Lunedì 15/09 H. 18.30
Arena
Rossi L. – Bercigli
Iv: Crezzini
Var: Paterna
Avar: Giua
Como – Genoa Lunedì 15/09 H. 20.45
Piccinini
Di Monte – Regattieri
Iv: Massimi
Var: Gariglio
Avar: Serra
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro