Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 9ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 9ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Kolasinac, Scalvini
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile, Odgaard
Squalificati: Holm
CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Di Pardo, Belotti, Mina, Deiola
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Bondo, Pezzella
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Stanciu, Marcandalli
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: M. Thuram, Di Gennaro, Darmian, Palacios, Mkhitaryan
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Rouhi
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Gigot, Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri, Tavares
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Rabiot, Jashari, Pulisic, Estupinan
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Lobotka, Meret, De Bruyne
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Almqvist, Valeri, Oristanio
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Lusuardi
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Angelino
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo, Muharemovic, Boloca
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Israel, Anjorin, Nkounkou
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Nunziante
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Kastanos, Oyegoke, Al-Musrati
Squalificati: nessuno
