Foto Serie A, la classifica: il Napoli rimane nella corsa a tre, +7 punti sul 5° posto

Con la vittoria dell'Inter sul Como, si chiude la 17ª giornata di Serie A 2024/25. Successo dei nerazzurri e del Napoli che rimane in scia all'Atalanta capolista, continua dunque la corsa a tre in testa alla classifica. La differenza però per la squadra di Conte è che la Fiorentina, al quinto posto, perde e rimane a 31 punti: dunque gli azzurri hanno 7 lunghezze di vantaggio per la zona Champions.

Serie A, la classifica aggiornata al termine della 17ª giornata di Serie A:

Atalanta 40

Napoli 38

Inter 37*

Lazio 34

Fiorentina 31*

Juventus 31

Bologna 28*

Milan 26*

Udinese 23

Roma 19

Empoli 19

Torino 19

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Como 15*

Verona 15

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10

*una partita in meno

**due partite in meno