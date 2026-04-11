Serie A, la classifica: la Juve sale al 4° posto in attesa di Como-Inter
La Juventus soffre molto ma batte l'Atalanta e sale 60 punti: i bianconeri di Luciano Spalletti sono al quarto posto in attesa del risultato del Como che giocherà domani contro l'Inter. Ora nella lotta è invischiato anche il Milan che ha perso malamente con l'Udinese, mentre il Napoli a Parma ha la possibilità di consolidare il secondo posto e mettere pressione all'Inter capolista.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate
2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate
3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate
4 - Juventus 60 punti, 32 partite giocate
5 - Como 58 punti, 31 partite giocate
6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate
7 - Atalanta 53 punti, 32 partite giocate
8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate
9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate
10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate
11 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate
12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate
13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate
14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate
15 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate
16 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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