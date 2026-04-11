Foto Serie A, la classifica: la Juve sale al 4° posto in attesa di Como-Inter

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La Juventus soffre molto ma batte l'Atalanta e sale 60 punti: i bianconeri di Luciano Spalletti sono al quarto posto in attesa del risultato del Como che giocherà domani contro l'Inter. Ora nella lotta è invischiato anche il Milan che ha perso malamente con l'Udinese, mentre il Napoli a Parma ha la possibilità di consolidare il secondo posto e mettere pressione all'Inter capolista.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate

2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate

3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate

4 - Juventus 60 punti, 32 partite giocate

5 - Como 58 punti, 31 partite giocate

6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate

7 - Atalanta 53 punti, 32 partite giocate

8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate

9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate

10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate

11 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate

12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate

13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate

14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate

15 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate

16 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate

17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate

18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate

19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate