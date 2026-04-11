Serie A, la classifica: Milan ko, il Napoli può blindare il secondo posto
Crolla il Milan in casa contro l'Udinese: la seconda sconfitta consecutiva risucchia i rossoneri nella corsa Champions. La squadra di Allegri resta ferma a 63 punti, con Como e Juventus rispettivamente a quota 58 e 57 che potrebbero avvicinarsi e mettere pressione in caso di vittoria. Il Napoli invece ha la possibilità di mettersi a +5 e consolidare la seconda posizione.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate
2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate
3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate
4 - Como 58 punti, 31 partite giocate
5 - Juventus 57 punti, 31 partite giocate
6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate
7 - Atalanta 53 punti, 31 partite giocate
8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate
9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate
10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate
11 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate
12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate
13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate
14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate
15 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate
16 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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