Foto Serie A, la classifica: Milan ko, il Napoli può blindare il secondo posto

vedi letture

La squadra di Allegri resta ferma a 63 punti, con Como e Juventus rispettivamente a quota 58 e 57 che potrebbero avvicinarsi in caso di vittoria

Crolla il Milan in casa contro l'Udinese: la seconda sconfitta consecutiva risucchia i rossoneri nella corsa Champions. La squadra di Allegri resta ferma a 63 punti, con Como e Juventus rispettivamente a quota 58 e 57 che potrebbero avvicinarsi e mettere pressione in caso di vittoria. Il Napoli invece ha la possibilità di mettersi a +5 e consolidare la seconda posizione.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate

2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate

3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate

4 - Como 58 punti, 31 partite giocate

5 - Juventus 57 punti, 31 partite giocate

6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate

7 - Atalanta 53 punti, 31 partite giocate

8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate

9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate

10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate

11 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate

12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate

13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate

14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate

15 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate

16 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate

17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate

18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate

19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate