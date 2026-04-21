Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: tre squalificati. Napoli multato
Sono tre i calciatori di Serie A squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo dopo la 33ª giornata. Di seguito i nomi e le motivazioni:
Tiago Gabriel (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
Karlstrom Jesper (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Pongracic Marin (Fiorentina): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).
Queste invece le società multate per comportamenti dei propri tifosi:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una lattina che cadeva nella "zona cuscinetto" e per avere, inoltre lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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