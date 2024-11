Serie A, rigori a favore: dall'introduzione del VAR comanda l'Inter, Napoli quinto

Rigore sì, rigore no, check VAR, rigore negato o confermato. Il calcio è cambiato, eccome, con l'introduzione del Video Assistant Referee nella stagione 2017/18 e regolamento annesso - mutato nel tempo -. La speranza era di cancellare una volta per tutte gli errori di valutazione commessi in campo dai direttori di gara, spazzando via anche le tanto accese polemiche tra tifosi e non sulle scelte arbitrali. Invece, con il passare del tempo, sono nati nuovi grattacapi per sviste e sbagli, ma non solo.

Tuttavia, prescindere dal funzionamento del VAR e i possibili miglioramenti che potrebbero essere effettuati, nasce una domanda curiosa: chi ha ricevuto più rigori a favore in questi ultimi anni? Seconda la classifica offerta da Transfermarkt, notiamo che l'Inter è in testa a tutte sia per penalty ottenuti (70) che per percentuale realizzativa (84%).

La Juventus compare solo al settimo posto, con dieci rigori in meno rispetto ai nerazzurri e anche alla Lazio, mentre il Milan ne ha avuti quattro in più. Incredibile il dato del Sassuolo, retrocesso al termine della scorsa stagione, con la media di segnature dal dischetto da paura: 50 gol su 58 tiri. Napoli quinto con 61 rigori fischiati a favore, il 77% andati a buon fine.

La classifica top 15

1. Inter 70 rigori a favore - 84% realizzati

2. Lazio 70 rigori a favore - 80% realizzati

3. Roma 66 rigori a favore - 82% realizzati

4. Milan 64 rigori a favore - 75% realizzati

5. Napoli 61 rigori a favore - 77% realizzati

6. Fiorentina 61 rigori a favore - 77% realizzati

7. Juventus 60 rigori a favore - 77% realizzati

8. Sassuolo 58 rigori a favore - 86% realizzati

9. Atalanta 53 rigori a favore - 74% realizzati

10. Genoa 44 rigori a favore - 77% realizzati

11. Sampdoria 44 rigori a favore - 77% realizzati

12. Verona 37 rigori a favore - 84% realizzati

13. Bologna 35 rigori a favore - 86% realizzati

14. Torino 33 rigori a favore - 85% realizzati

15. Cagliari 30 rigori a favore - 73% realizzati

16. Udinese 30 rigori a favore - 70% realizzati