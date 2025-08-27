Ufficiale

Serie A, tutti gli arbitri del 2° turno: Marchetti per l'Inter, Chiffi per la Juve

Serie A, tutti gli arbitri del 2° turno: Marchetti per l'Inter, Chiffi per la Juve
di Arturo Minervini

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Queste le scelte:

CREMONESE – SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30

GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SOZZA

LECCE – MILAN Venerdì 29/08

MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA

BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30

DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO

PARMA – ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30

MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAIRETTO

NAPOLI – CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45

BONACINA
ROSSI C. – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: LA PENNA
AVAR: PATERNA

PISA – ROMA Sabato 30/08 h. 20.45

COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA

GENOA – JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30

CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA

TORINO – FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30

ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI

INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45

MARCHETTI
BACCINI - COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO

LAZIO – VERONA Domenica 31/08 h. 20.45

CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA