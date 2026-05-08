Ufficiale Serie B, ecco un altro verdetto: il Frosinone è la seconda promossa in A

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Vittoria roboante del Frosinone che non ha voluto lasciare spazio a equivoci questa sera. Il club ciociaro ha battuto e travolto il Mantova: 5-0 in una serata di festa che vale la promozione al massimo campionato italiano. I gialloblu sono la seconda promossa dalla Serie B dopo il Venezia: nell'altro campo il Monza ha pareggiato ad Empoli, dunque la squadra di Alvini sarebbe arrivata seconda in ogni caso.

Serie B, la classifica definitiva:

1 - Venezia 82 punti, 38 partite giocate *promozione diretta in Serie A

2 - Frosinone 81 punti, 38 partite giocate *promozione diretta in Serie A

3 - Monza 76 punti, 38 partite giocate *play-off semifinali

4 - Palermo 72 punti, 38 partite giocate *play-off semifinali

5 - Catanzaro 59 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

6 - Modena 55 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

7 - Juve Stabia 51 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

8 - Avellino 49 punti, 38 partite giocate *play-off quarti di finale

9 - Mantova 46 punti, 38 partite giocate

10 - Padova 46 punti, 38 partite giocate

11 - Cesena 46 punti, 38 partite giocate

12 - Carrarese 44 punti, 38 partite giocate

13 - Sampdoria 44 punti, 38 partite giocate

14 - Entella 42 punti, 38 partite giocate

15 - Empoli 41 punti, 38 partite giocate

16 - Südtirol 41 punti, 38 partite giocate *play-out Serie B

17 - Bari 40 punti, 38 partite giocate *play-out Serie B

18 - Reggiana 37 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C

19 - Spezia 35 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C

20 - Pescara 35 punti, 38 partite giocate *retrocessione diretta in Serie C