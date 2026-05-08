Si ritira un campione che ha 'contribuito' al 4º Scudetto: a fine stagione l'addio al calcio

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Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, più noto semplicemente come Pedro, ha deciso. L’attaccante spagnolo della Lazio dirà addio ai colori biancocelesti al termine di questo campionato: non è ancora chiaro se chiuderà così una carriera che l’ha visto come uno dei giocatori più decisivi nella storia recente del calcio, o se la continuerà ancora. Ma non sembra convinto di voler già passare dall’altra parte, accettando la proposta del presidente laziale Claudio Lotito di entrare in società con un ruolo diverso. Una decisione, riferisce il Corriere dello Sport, maturata nelle ultime settimane, anche con l’obiettivo di chiudere in bellezza la sua avventura in biancoceleste. Possibile, magari, vincendo la finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo con l’Inter in uno stadio Olimpico che, per l’occasione, tornerà a riempirsi come negli ultimi tempi non è più accaduto.

Pedro, festa per l'addio

Così, Pedro prepara una festa per il suo addio: saluterà la squadra dopo il derby con la Roma, in programma alla penultima giornata di campionato e destinato a giocarsi domenica 17 maggio alle 12.30. Poi, nella gara con il Pisa, riceverà l’omaggio della Lazio. L’intenzione sembra quella di tornare in Spagna, ma non sono da escludere tentazioni da vecchi amici, come per esempio Cesc Fabregas.