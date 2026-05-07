Ds Como: “Fabregas un fuoriclasse! Predestinato? Lo dice Conte, mi fido. Su Perrone…”

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Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, non si sottrae alla domanda sul futuro della guida tecnica sulle rive del Lago

“Il futuro passa anche da Cesc Fabregas? Sì, è centrale nel nostro progetto”. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, non si sottrae alla domanda sul futuro della guida tecnica sulle rive del Lago e sul ruolo sempre più centrale dello spagnolo all’interno del progetto lariano. Nell’intervista al Corriere dello Sport aggiunge: “C’è totale allineamento tra la sua ambizione e la nostra. Nonostante abbia vinto tutto, ha una grande voglia di imparare e confrontarsi. Como è diventato un ambiente ideale anche grazie a lui, è la nostra guida”.

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Di recente anche Antonio Conte, che lo ha allenato ai tempi del Chelsea, ha speso parole importanti per lui, definendolo un predestinato. Su questo aspetto Ludi commenta: “Lo dice Conte e io mi fido. Io posso dire che è completo sotto ogni aspetto, un fuoriclasse”.

Il dirigente del Como ha poi allargato il discorso anche ai singoli giocatori, sottolineando la crescita di elementi chiave come Máximo Perrone, già finito nel mirino di club importanti come Napoli e Inter: “Non sorprende se ne parli, ma al momento non abbiamo ricevuto richieste”, ha chiarito il ds lariano.