Ufficiale
Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Marianucci titolare! Out Berardi
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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Olimpico tra Torino e Sassuolo, anticipo della 36ª giornata di Serie A.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone.
A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini, Zapata.
Allenatore: Roberto D'Aversa
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Nzola, Berardi, Romagna, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, lannoni, Bakola, Pedro Felipe, Kone
Allenatore: Fabio Grosso
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Copertina TuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede di Redazione Tutto Napoli.net
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