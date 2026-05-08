Ufficiale

Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Marianucci titolare! Out Berardi

Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Marianucci titolare! Out BerardiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 19:50Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Olimpico tra Torino e Sassuolo, anticipo della 36ª giornata di Serie A.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Njie, Simeone.
A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini, Zapata.
Allenatore: Roberto D'Aversa

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Nzola, Berardi, Romagna, Garcia, Moro, Frangella, Vranckx, lannoni, Bakola, Pedro Felipe, Kone
Allenatore: Fabio Grosso