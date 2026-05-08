Juventus, Spalletti ritrova Vlahovic titolare: "Sì, può partire dall'inizio"
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(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "È una considerazione corretta: Vlahovic può partire titolare": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sulla possibilità di vedere il serbo dal primo minuto nella trasferta di Lecce.
"Mancano ancora delle ore, vediamo se tutto andrà nella maniera corretta - continua l'allenatore bianconero sull'attaccante classe 2000 -, ma non dobbiamo caricarlo di troppe responsabilità, dobbiamo fare le cose in maniera corretta". (ANSA).
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