Skriniar stavolta torna davvero in Italia? La Juve ci pensa per gennaio

In difficoltà dopo l'infortunio di Bremer, la Juventus ha puntato Milan Skriniar come primo nome per sopperire all’assenza dell’ex granata. Lo slovacco è in uscita dal PSG, con cui fin qui ha accumulato solamente 3 presenze, mentre in Nazionale continua ad essere titolare.

Il giocatore vuole più spazio e, come spiegato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a Torino potrebbe trovarlo. Il problema principale è l’ingaggio: la soluzione ai problemi di tutti potrebbe essere un prestito di sei mesi con stipendio smezzato tra i due club. Skriniar in passato era stato accostato anche al Napoli.