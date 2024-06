Spettacolo da rompete le righe a Bergamo: all'intervallo Atalanta-Fiorentina 2-3

Concluso il primo tempo di Atalanta-Fiorentina, parziale sul 2-3 all'intervallo. Sei gol nel primo tempo, quattro buoni.





In un Gewiss Stadium ancora in festa per l'Europa League vinta dall'Atalanta si conclude ufficialmente la stagione della Serie A con il recupero della 29^ giornata, la partita non disputata per il malore che poi avrebbe portato alla morte di Joe Barone. La partita si sblocca subito: cross al bacio di Castrovilli sulla testa di un Belotti lasciato troppo solo e 0-1 sul tabellone al minuto 6. Passa poco però dal pareggio della Dea: arriva già all'11' e lo firma l'uomo del momento. Quel Lookman che, dopo aver portato l'Europa League a Bergamo, scavalca il debuttante portiere viola Martinelli con un tocco sotto morbido per l'1-1. Neanche stavolta però il risultato rimane uguale a lungo: al 19' ecco il nuovo sorpasso Fiorentina, firmato da Nico Gonzalez con un gran bel mancino al volo. Meno di un quarto d'ora e l'Atalanta riprende ancora i viola, stavolta ci pensa Scalvini con un destro secco dal limite dell'area, un po' sorpreso Martinelli. Al 44' ci sarebbe il 2-3 di Ranieri, ma il difensore parte in fuorigioco per colpire di testa il cross di Gonzalez. Qualche istante di interruzione nel finale del primo tempo, quindi su sviluppi di angolo Belotti trova la doppietta e il 2-3.